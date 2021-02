Ferlinghetti | il poeta che fu il più grande libraio del Novecento

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) È morto a 101 anni il più famosodel, Lawrence. Non fosse che era anche un notevole, uno dei più notevoli di quella truppa d’assalto della poesia novecentesca che denominiamo “i beat”. Ho qui sul tavolo - comprata più di vent’anni fa - la prima edizione del bellissimo A Coney Island of the Mind pubblicato danel 1958 in una stratosferica collana editoriale che includeva libri di Charles Baudelaire, Ezra Pound, Gustave Flaubert, Federico Garcia Lorca, Arthur Rimbaud. E pur tuttavia il più della fama digli viene da quella sua libreria, la City Light Books (ma anche casa editrice) sita al numero 261 di Columbus Avenue a San Francisco, la città americana che a parte New York ha il maggior numero di librerie in proporzione ai ...