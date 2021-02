FCA Bank e Leasys - Auto allasta più facili con le-commerce di Clickar (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel 2021 l'evoluzione delle piattaforme di Leasys e FCA Bank proseguirà con l'introduzione di due nuovi servizi: un nuovo sistema di gestione delle relazioni con i clienti con la piattaforma ConnectiOn e la versione 3.0 del Finance Calculator, il servizio digitale con cui ottenere un preventivo su misura, per clienti privati e business, che verrà integrato nei portali My FCA Bank, l'area clienti dove poter gestire per esempio i finanziamenti, i prestiti e il conto deposito. Con 14 piattaforme integrate disponibili per quasi 2 milioni di clienti e utilizzate dai principali stakeholders, prosegue così la strategia di sviluppo delle società del Gruppo FCA Bank, con l'obiettivo di migliorare il customer journey e rendere più efficienti le attività di gestione operativa. Nel corso dell'anno arriverà anche una nuova ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel 2021 l'evoluzione delle piattaforme die FCAproseguirà con l'introduzione di due nuovi servizi: un nuovo sistema di gestione delle relazioni con i clienti con la piattaforma ConnectiOn e la versione 3.0 del Finance Calculator, il servizio digitale con cui ottenere un preventivo su misura, per clienti privati e business, che verrà integrato nei portali My FCA, l'area clienti dove poter gestire per esempio i finanziamenti, i prestiti e il conto deposito. Con 14 piattaforme integrate disponibili per quasi 2 milioni di clienti e utilizzate dai principali stakeholders, prosegue così la strategia di sviluppo delle società del Gruppo FCA, con l'obiettivo di migliorare il customer journey e rendere più efficienti le attività di gestione operativa. Nel corso dell'anno arriverà anche una nuova ...

