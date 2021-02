F1, AlphaTauri in pista ad Imola per il filming day (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Prosegue a ritmo serrato l’avvicinamento al Mondiale di F1, previsto in quel del Bahrain alla fine del mese prossimo. A meno di un mese dai test dal 12 al 14 marzo che precederanno la stagione, indetti sulla pista che aprirà il lunghissimo calendario della massima formula, AlphaTauri ha scelto l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per svolgere il filming day. Dopo i primi giri della McLaren a Silverstone, la formazione di Faenza ha deciso di disputare i primi importanti chilometri della stagione sullo storico circuito del Santerno. Ricordiamo che queste riprese promozionali sono consentite dal regolamento e permettono ai piloti di compiere i primi passi sulla nuova monoposto. Il francese Pierre Gasly ed il giapponese Yuki Tsunoda, rookie nella massima formula dopo l’ottima annata in FIA F2, si alterneranno alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Prosegue a ritmo serrato l’avvicinamento al Mondiale di F1, previsto in quel del Bahrain alla fine del mese prossimo. A meno di un mese dai test dal 12 al 14 marzo che precederanno la stagione, indetti sullache aprirà il lunghissimo calendario della massima formula,ha scelto l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari diper svolgere ilday. Dopo i primi giri della McLaren a Silverstone, la formazione di Faenza ha deciso di disputare i primi importanti chilometri della stagione sullo storico circuito del Santerno. Ricordiamo che queste riprese promozionali sono consentite dal regolamento e permettono ai piloti di compiere i primi passi sulla nuova monoposto. Il francese Pierre Gasly ed il giapponese Yuki Tsunoda, rookie nella massima formula dopo l’ottima annata in FIA F2, si alterneranno alla ...

