Deadpool 3 è in fase di sviluppo | per ora sarà l' unico progetto Marvel vietato ai minori

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Kevin Feige ha confermato che è iniziato lodi3 e che, per ora,l'ideato comeai, almeno per il momento, l'aiindiper conto di Disney. Kevin Feige, presidente diStudios, ha infatti parlato della situazione relativa ai progetti tratti dai fumetti che arriveranno prossimamente sul grande schermo e sulla piattaforma di streaming Disney+. Il produttore, rispondendo a una domanda dei giornalisti, ha spiegato: "Penso che il nostro target per tutto quello che stiamo facendo sia ...

... il famoso videogioco realizzato per PlayStation, diventerà una serie tv live - action che verrà prodotta da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori die Zombieland. Il progetto era in...... ù a partire da Iron Man del 2008, film che ha aperto la primadell'MCU e in cui possiamo ... e Runaways ) e ad altri film sui supereroi, tra cui, la triologia di Spider - Man con Tobey ...Kevin Feige ha confermato che è iniziato lo sviluppo di Deadpool 3 e che, per ora, sarà l'unico progetto Marvel ideato come vietato ai minori. Deadpool 3 sarà, almeno per il momento, l'unico progetto ...Anche Twisted Metal diventerà una serie TV, svela PlayStation Productions. Variety ha svelato che un adattamento in forma di serie TV live-action del franchise Twisted Metal è ufficialmente in fase di ...