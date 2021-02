DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 25 febbraio: Nihat minaccia Can (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno , la seguitissima soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’appuntamento in onda giovedì 25 febbraio 2021? Gli spoiler rivelano che Huma proverà a impedire al figlio Can di incontrare Sanem. La donna però, verrà fermata dall’ex marito Aziz. Inoltre, Mevike e il marito non prenderanno bene il ritorno del fotografo, quindi si precipiteranno dalla figlia per metterlo in guardia. Huma vuole impedire a Can di rivedere Sanem Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 25 febbraio 2021, rivelano che Remide, Deren e CeyCey andranno via dalla tenuta di Sanem. La ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quarto appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la seguitissima soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’appuntamento in onda giovedì 252021? Gli spoiler rivelano che Huma proverà a impedire al figlio Can di incontrare Sanem. La donna però, verrà fermata dall’ex marito Aziz. Inoltre, Mevike e il marito non prenderanno bene il ritorno del fotografo, quindi si precipiteranno dalla figlia per metterlo in guardia. Huma vuole impedire a Can di rivedere Sanem Ledi– Le Ali delin onda giovedì 252021, rivelano che Remide, Deren e CeyCey andranno via dalla tenuta di Sanem. La ...

