Covid | cresce la variante inflese Draghi prepara il decreto Governo spaccato Salvini ottimista

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fa paura lainglese. Che indurrà Marioa prendere provvedimenti rapidi: probabilmente un nuovoche sostituirà l'ultimo firmato da Conte., in scadenza il 5 marzo. Ilfra rigoristi, che ipotizzano addirittura un nuovo lockdown, e aperturisti, cioè che vorrebbero ristoranti al lavoro anche la sera, almeno dov'è possibile. Il premier sta cercando una quadra L'articolo proviene da Firenze Post.

Oltre il 30% delle infezioni in Italia è dovuto alla variante inglese. Il dato è stato fornito dagli esperti dell'Istituto superiore di Sanità e del Cts con il premier Mario Draghi.