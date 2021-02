Cividale del Friuli: parcheggio gratuito per auto ibride in Largo Martiri delle Foibe (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rispetto per l’ambiente e progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera: tutto ciò sta alla base della recente scelta della giunta Cividalese “di rendere gratuita la sosta, nell’area a stalli blu di Largo Martiri delle Foibe, dei veicoli ibridi aventi motore termico – elettrico” spiega Davide Cantarutti, assessore alla Polizia Locale – Viabilità e Trasporti. “Riteniamo opportuno incentivare l’utilizzo dei veicoli elettrici ed ibridi con motore elettrico e sostenere lo sviluppo di tutte le forme di mobilità a basso impatto – spiega infatti Cantarutti che specifica che – visto che i veicoli elettrici (ovvero ad esclusiva propulsione elettrica ) erano già stati esentati dal pagamento del ticket, anche su richiesta di alcuni cittadini abbiamo deciso di estendere la gratuità alla ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rispetto per l’ambiente e progressiva riduzioneemissioni in atmosfera: tutto ciò sta alla base della recente scelta della giuntase “di rendere gratuita la sosta, nell’area a stalli blu di, dei veicoli ibridi aventi motore termico – elettrico” spiega Davide Cantarutti, assessore alla Polizia Locale – Viabilità e Trasporti. “Riteniamo opportuno incentivare l’utilizzo dei veicoli elettrici ed ibridi con motore elettrico e sostenere lo sviluppo di tutte le forme di mobilità a basso impatto – spiega infatti Cantarutti che specifica che – visto che i veicoli elettrici (ovvero ad esclusiva propulsione elettrica ) erano già stati esentati dal pagamento del ticket, anche su richiesta di alcuni cittadini abbiamo deciso di estendere la gratuità alla ...

