Can Yaman sarà presente in una puntata di una nota fiction di Rai 1: ecco quale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Can Yaman, l’attore più chiacchierato del momento anche per la sua liaison con Diletta Leotta, sarà presente in una puntata di una nota fiction in onda su Rai 1. L’attore turco, sempre più richiesto dal panorama cinematografico nostrano, parteciperà infatti alla puntata finale di Che Dio Ci Aiuti 6 che verrà trasmessa giovedì 11 marzo sulla rete ammiraglia. Can Yaman reciterà in un cameo presentandosi in convento e portando un bel po’ di scompiglio per la novizia Azzurra. Di seguito, la foto di Can Yaman ritratto sul set della fiction diffusa anche da Dagospia: L'articolo proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Can, l’attore più chiacchierato del momento anche per la sua liaison con Diletta Leotta,in unadi unain onda su Rai 1. L’attore turco, sempre più richiesto dal panorama cinematografico nostrano, parteciperà infatti allafinale di Che Dio Ci Aiuti 6 che verrà trasmessa giovedì 11 marzo sulla rete ammiraglia. Canreciterà in un cameo presentandosi in convento e portando un bel po’ di scompiglio per la novizia Azzurra. Di seguito, la foto di Canritratto sul set delladiffusa anche da Dagospia: L'articolo proviene da Trash Italiano.

MediasetTgcom24 : Can Yaman si allena con la sciabola per diventare Sandokan nelle serie tv #canyaman - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta dal parrucchiere, Can Yaman la accompagna #dilettaleotta - IOdonna : Can Yaman guest star di “Che Dio ci aiuti 6”: la conferma su Instagram - helen68889 : RT @_DAGOSPIA_: L’ATTORE TURCO CAN YAMAN MEJO DELLA MADONNA PELLEGRINA: ORMAI E’ OVUNQUE. IN 'CHE DIO CI AIUTI 6'... - adryrossidede : RT @LeYamanine: ??Eccolo #CanYaman nelle prime foto dal set di @CheDioCiAiuti6 insieme a @ElenaSofiaOf ??????o vedremo l 11 marzo su @RaiUno @L… -