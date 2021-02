Blind | testo “Promettimi” feat Guè Pequeno e Nicola Siciliano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Da oggi è disponibile il nuovo singolo didal titolo “”, in collaborazione con Guè. Ecco ilReduce dall’esperienza di X Factor 2020 e dal successo del singolo “Cuore Nero”, da oggi è disponibile il nuovo singolo diin collaborazione con Guè. Il brano “” arriva dopo l’EP d’esordio “Cuore Nero”, il cui omonimo singolo è stato certificato disco di platino. “è un pezzo molto importante per me – commenta– perché è il nuovo singolo che lancio dopo aver finito la mia avventura a X Factor. In questo pezzo ci saranno Guèe ...

giugiulone : @BLIND_DATA24 @VotaSpartaco @bioccolo Certo, infatti avevo aggiunto un P.S. al mio tweet. Il testo comunque è del 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Blind testo

ZON.it

... 2005); 'Poesie' (Guanda, 2005); 'Poet' (Giunti, 2003); 'Cos'è la poesia. Sfide per giovani ...originale a fronte' (Guanda, 1978). Come agitatore culturale e intellettuale, Ferlinghetti ha ...... 2005); "Poesie" (Guanda, 2005); "Poet" (Giunti, 2003); "Cos'è la poesia. Sfide per giovani ...originale a fronte" (Guanda, 1978).Reduce da X Factor, Blind ci racconta il nuovo singolo 'Promettimi' con Gué Pequeno e Nicola Siciliano. La nostra intervista.L'italiana Aie e la francese EdrLab alla guida del Community Group W3C che punta a individuare un protocollo per la gestione del data mining "selvaggio" e per la tutela del diritto d'autore. Giulia Ma ...