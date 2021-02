Beach volley, World Tour Doha 2021: Cherif/Ahmed senza ostacoli! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Qatar, Svizzera, Usa e Turchia salutano le loro coppie che volano nei quarti di finale dopo la prima giornata del torneo 1 stella maschile di Doha in Qatar. Pronostici tutto sommato rispettati con i padroni di casa Cherif/Ahmed che vincono il Girone A, gli elvetici Metral/Haussener che si impongono nel Girone B, gli statunitensi Roberts/Mewhirter che vincono il Girone C, ed i turchi Giginoglu/Gogtepe che si aggiudicano il Girone D. Domani sono in programma ottavi e quarti di finale. Ecco i risultati dei gironi preliminari: Semifinali gironi: Pool A: Cherif/Ahmed (QAT)-Joe/Chafic (LIB) 2-0 (21-8, 21-11), Gusev/Shustrov (RUS)-Abicha/Saber (MAR) 2-0 (21-17, 21-10). Pool B: Métral/Haussener (SUI)-Atta/Atef (EGY) 2-0 (21-13, 21-12), Kuvichka/Kislytsyn (RUS)-Essam/Ziad (QAT) 2-0 (21-19, 21-15). Pool C: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Qatar, Svizzera, Usa e Turchia salutano le loro coppie che volano nei quarti di finale dopo la prima giornata del torneo 1 stella maschile diin Qatar. Pronostici tutto sommato rispettati con i padroni di casache vincono il Girone A, gli elvetici Metral/Haussener che si impongono nel Girone B, gli statunitensi Roberts/Mewhirter che vincono il Girone C, ed i turchi Giginoglu/Gogtepe che si aggiudicano il Girone D. Domani sono in programma ottavi e quarti di finale. Ecco i risultati dei gironi preliminari: Semifinali gironi: Pool A:(QAT)-Joe/Chafic (LIB) 2-0 (21-8, 21-11), Gusev/Shustrov (RUS)-Abicha/Saber (MAR) 2-0 (21-17, 21-10). Pool B: Métral/Haussener (SUI)-Atta/Atef (EGY) 2-0 (21-13, 21-12), Kuvichka/Kislytsyn (RUS)-Essam/Ziad (QAT) 2-0 (21-19, 21-15). Pool C: ...

TheRealSeeQer : RT @AzzurraBarbuto: Al femminismo delle astine alle vocali, in stile Boldrini, prediligo la presa di posizione delle campionesse del beach… - RoxLory : RT @AzzurraBarbuto: Al femminismo delle astine alle vocali, in stile Boldrini, prediligo la presa di posizione delle campionesse del beach… - Mariann46409026 : RT @AzzurraBarbuto: Al femminismo delle astine alle vocali, in stile Boldrini, prediligo la presa di posizione delle campionesse del beach… - aldo_rovi : RT @AzzurraBarbuto: Al femminismo delle astine alle vocali, in stile Boldrini, prediligo la presa di posizione delle campionesse del beach… - SaverioMascaro : RT @AzzurraBarbuto: Al femminismo delle astine alle vocali, in stile Boldrini, prediligo la presa di posizione delle campionesse del beach… -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley Campionato Italiano per Società 2021: sabato e domenica si torna in campo In Aggiornamento: Tutto pronto per un altro weekend di gare del Campionato Italiano per Società 2021 di beach volley. Sabato 27 e domenica 28 febbraio infatti, Rovigo e Milano saranno i teatri dove i beachers giocheranno nuove ed entusiasmanti partite. Sabato 27 al Centro Don Bosco di Rovigo scenderanno ...

Libero bikini in libero beach volley, i reali del Qatar si arrendono alle atlete tedesche Karla Borger e Julia Sude, le giocatrici tedesche di beach volley che si erano rifiutat e di partecipare al torneo del World Tour in Qatar a causa del codice di abbigliamento, imposto dalla famiglia ...

Beach volley, le campionesse boicottano il torneo in Qatar: “Non ci fanno giocare con il bikini” Sport Fanpage Beach volley, World Tour Doha. Cherif/Ahmed senza ostacoli! Qatar, Svizzera, Usa e Turchia salutano le loro coppie che volano nei quarti di finale dopo la prima giornata del torneo 1 stella maschile di Doha in Qatar. Pronostici tutto sommato rispettati con i p ...

Wi-Fipav Padova: Ore 19.30, beach volley con il vice-campione olimpico Paolo Nicolai PADOVA - La puntata numero 18 di Wi-Fipav è dedicata agli azzurri del Beach Volley. Ospiti di Massimo Salmaso saranno il vice-campione olimpico Paolo Nicolai, ...

In Aggiornamento: Tutto pronto per un altro weekend di gare del Campionato Italiano per Società 2021 di. Sabato 27 e domenica 28 febbraio infatti, Rovigo e Milano saranno i teatri dove i beachers giocheranno nuove ed entusiasmanti partite. Sabato 27 al Centro Don Bosco di Rovigo scenderanno ...Karla Borger e Julia Sude, le giocatrici tedesche diche si erano rifiutat e di partecipare al torneo del World Tour in Qatar a causa del codice di abbigliamento, imposto dalla famiglia ...Qatar, Svizzera, Usa e Turchia salutano le loro coppie che volano nei quarti di finale dopo la prima giornata del torneo 1 stella maschile di Doha in Qatar. Pronostici tutto sommato rispettati con i p ...PADOVA - La puntata numero 18 di Wi-Fipav è dedicata agli azzurri del Beach Volley. Ospiti di Massimo Salmaso saranno il vice-campione olimpico Paolo Nicolai, ...