Arte, dal 27 febbraio al 27 marzo in mostra Aniconigarden, progetto di Giuseppe Bombaci (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palermo – Dal 27 febbraio al 27 marzo la galleria d’Arte Almareni di via Francesco Lo Jacono 13 ospiterà “Aniconigarden”, progetto artistico espositivo di Giuseppe Bombaci, a cura di Francesco Piazza (opening sabato 27 febbraio, ore 18,30). Giuseppe Bombaci (Siracusa, 1978) si è formato artisticamente a Firenze e a Milano, dove ha vissuto e lavorato a lungo. Numerose e prestigiose le collettive e le personali di cui è stato protagonista, in tutta Italia.Il nuovo progetto nasce e si sviluppa intorno all’idea di giardino, inteso come luogo dell’anima carico di significati simbolici e fonte di complesse relazioni sensoriali e psichiche tra mondo interiore ed esteriore, dove la natura sperimenta ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palermo – Dal 27al 27la galleria d’Almareni di via Francesco Lo Jacono 13 ospiterà “”,artistico espositivo di, a cura di Francesco Piazza (opening sabato 27, ore 18,30).(Siracusa, 1978) si è formato artisticamente a Firenze e a Milano, dove ha vissuto e lavorato a lungo. Numerose e prestigiose le collettive e le personali di cui è stato protagonista, in tutta Italia.Il nuovonasce e si sviluppa intorno all’idea di giardino, inteso come luogo dell’anima carico di significati simbolici e fonte di complesse relazioni sensoriali e psichiche tra mondo interiore ed esteriore, dove la natura sperimenta ...

UffiziGalleries : #Forlì e gli #Uffizi insieme per la maximostra dedicata a #dante700 : 'Dante. La visione dell’arte” sarà accolta ne… - repubblica : Atletica, Larissa Iapichino come mamma Fiona e meglio di Heike Drechsler: 6,91 nel lungo: La figlia d'arte non solo… - degene_rat_a : Questa sera alle 21.00 sono #live su - SandroBrizzola4 : RT @JacopoVeneziani: Infinitamente meno noti dei suoi quadri, i disegni di Vincent Van Gogh ci consentono di entrare nella meticolosa intim… - SandroBrizzola4 : RT @JacopoVeneziani: Il Ratto di Proserpina, scolpito dal Bernini tra il 1621 e il 1622, è una delle sculture più celebri di tutta la stori… -