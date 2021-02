Amedeo Goria, la baby fidanzata esce allo scoperto: corpo statuario e curve mozzafiato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Lo evito per rispettare Roberto”. Così Maria Teresa Ruta aveva parlato dell’ex marito Amedeo Goria al “Live – Non è la d’Urso. Il giornalista sportivo aveva chiesto all’ex un riavvicinamento. “Quando nella vita si costruisce una nuova vita sentimentale, un nuovo amore – aveva spiegato la Ruta – penso che sia complesso far capire al partner che dall’altro lato c’è solo affetto”. La giornalista ed ex gieffina, da anni impegnata in una relazione con Roberto Zappulla, aveva giustificato in questo modo la distanza verso l’ex marito. “Il fatto che non si parlano tanto a me dispiace”, era stato il commento della figlia dei due giornalisti, Guenda Goria, anche lei concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha ammesso che aiuterà il padre a riconciliarsi con la madre.



Ma a quanto pare la richiesta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Lo evito per rispettare Roberto”. Così Maria Teresa Ruta aveva parlato dell’ex maritoal “Live – Non è la d’Urso. Il giornalista sportivo aveva chiesto all’ex un riavvicinamento. “Quando nella vita si costruisce una nuova vita sentimentale, un nuovo amore – aveva spiegato la Ruta – penso che sia complesso far capire al partner che dall’altro lato c’è solo affetto”. La giornalista ed ex gieffina, da anni impegnata in una relazione con Roberto Zappulla, aveva giustificato in questo modo la distanza verso l’ex marito. “Il fatto che non si parlano tanto a me dispiace”, era stato il commento della figlia dei due giornalisti, Guenda, anche lei concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha ammesso che aiuterà il padre a riconciliarsi con la madre.Ma a quanto pare la richiesta di ...

SerieTvserie : Amedeo Goria: la nuova fidanzata è Vera Miales (che ha fatto il provino per The Lady) - infoitcultura : Amedeo Goria, niente Isola dei Famosi 2021: “Il medico me lo proibisce” - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: CHOC: la fidanzata di Amedeo Goria è stata bocciata al provino di The Lady ?? #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : CHOC: la fidanzata di Amedeo Goria è stata bocciata al provino di The Lady ?? #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : Amedeo Goria frequenta una modella di 36 anni? #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo Goria Giovanni Ciacci: perché non sarà nel cast dell'Isola dei Famosi Per Giovanni Ciacci niente Isola dei Famosi . Come noto, il costumista e Amedeo Goria hanno dovuto rinunciare alla partenza per Honduras a causa del loro stato di salute. Infatti, se il giornalista stato bocciato dal medico del reality perch gli sono state riscontrate ...

Isola dei famosi, questo il cast dell'edizione 2021 Dopo i no di Carla Gozzi e la rinuncia per non aver superato le visite mediche da parte di Amedeo Goria e Giovanni Ciacci , il gruppo di naufraghi in partenza per l'Honduras sarebbe composto, secondo ...

Amedeo Goria in love: la nuova fidanzata è la 36enne Vera Miales Today.it Isola dei famosi 2021: opinionisti ed inviato, ecco i nomi e le ultime news sul reality Isola dei famosi 2021: opinionisti ed inviato, ecco i nomi e le ultime novità sul reality più duro dello Steivale in partenza da venerdì 12 marzo.

Amedeo Goria, spunta una fidanzata segreta: le parole della donna A quanto pare Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, non sarebbe single e a dirlo è stata la sua fidanzata tenuta segreta fino a ora.

Per Giovanni Ciacci niente Isola dei Famosi . Come noto, il costumista ehanno dovuto rinunciare alla partenza per Honduras a causa del loro stato di salute. Infatti, se il giornalista stato bocciato dal medico del reality perch gli sono state riscontrate ...Dopo i no di Carla Gozzi e la rinuncia per non aver superato le visite mediche da parte die Giovanni Ciacci , il gruppo di naufraghi in partenza per l'Honduras sarebbe composto, secondo ...Isola dei famosi 2021: opinionisti ed inviato, ecco i nomi e le ultime novità sul reality più duro dello Steivale in partenza da venerdì 12 marzo.A quanto pare Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, non sarebbe single e a dirlo è stata la sua fidanzata tenuta segreta fino a ora.