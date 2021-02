fisco24_info : Aerei: Heathrow in rosso, nel 2020 perdita di 2,3 mld euro: Crolla numero passeggeri, 22 milioni dagli 81 milioni d… -

Profondo rosso per l'aeroporto di, principale scalo di Londra e hub internazionale. Il Covid ha mandato a picco i conti del 2020, chiusi con una perdita di 2 miliardi di sterline, pari a circa 2,3 miliardi di euro, che si ...... così come anche la Svizzera che ha ripristinato tutti i collegamentida Ginevra e Zurigo. L'... Inoltre nella conferenza stampa di Enit ieri in Uk è emerso anche che Londonha lanciato un ...(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Profondo rosso per l’aeroporto di Heathrow, principale scalo di Londra e hub internazionale. Il Covid ha mandato a picco i conti del 2020, chiusi con una perdita di 2 miliardi ...Nel 2020 gli aeroporti europei hanno perso 1,72 miliardi di passeggeri, che corrispondono a un calo ...