Willy Braciano Ta Bi morto a causa di un tumore: giocava con l'Atalanta (Di martedì 23 febbraio 2021) Non ce l'ha fatta Willy Braciano Ta Bi. L'ex promessa del calcio italiano è stata sconfitta da un tumore: aveva solo 21 anni. Quella di Willy Braciano Ta Bi è stata una lunga e dura battaglia. Ma non sui campi di calcio, come era abituato a fare fin da piccolo. La giovane promessa del calcio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Atalanta_BC : Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Ca… - DiMarzio : Willy Braciano Ta Bi è morto a soli 21 anni. Era stato tra i protagonisti dello scudetto Primavera del 2019 - LukeFenek : RT @Atalanta_BC: Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione… - GIUSPEDU : RT @Atalanta_BC: Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione… - CalcioWeb : Un lutto ha colpito il mondo del calcio: l'@Atalanta_BC piange #WillyBracianoTaBi -