Volete riutilizzare il vostro albero di Natale? Ecco Treesitting (Di martedì 23 febbraio 2021) Come ogni anno, anche stavolta si è riproposto lo storico dilemma: albero di Natale vero o di plastica? Alcuni pensano (erroneamente) che comprarlo finto sia meglio perché dura molti anni, la spesa è una tantum e non va mantenuto. L’impatto ambientale di un albero di plastica è però notevole: l’inquinamento passa dalla sua produzione, per i trasporti, fino al suo smaltimento. Uno vero non inquina, ma anzi assolve la funzione opposta, assorbendo #CO2; non va a deturpare la biodiversità locale in quanto sono piante di vivaio, coltivate in luoghi montani o di alta collina, rafforzando anche l’economia locale. Inoltre, la sua coltivazione è regolata da leggi ferree. Con qualche accortezza lo si può anche riutilizzare per qualche anno, ad esempio posizionandolo lontano da stufe e camini, innaffiandolo regolarmente (anche ... Leggi su bufale (Di martedì 23 febbraio 2021) Come ogni anno, anche stavolta si è riproposto lo storico dilemma:divero o di plastica? Alcuni pensano (erroneamente) che comprarlo finto sia meglio perché dura molti anni, la spesa è una tantum e non va mantenuto. L’impatto ambientale di undi plastica è però notevole: l’inquinamento passa dalla sua produzione, per i trasporti, fino al suo smaltimento. Uno vero non inquina, ma anzi assolve la funzione opposta, assorbendo #CO2; non va a deturpare la biodiversità locale in quanto sono piante di vivaio, coltivate in luoghi montani o di alta collina, rafforzando anche l’economia locale. Inoltre, la sua coltivazione è regolata da leggi ferree. Con qualche accortezza lo si può ancheper qualche anno, ad esempio posizionandolo lontano da stufe e camini, innaffiandolo regolarmente (anche ...

clikservernet : Volete riutilizzare il vostro albero di Natale? Ecco Treesitting - Noovyis : (Volete riutilizzare il vostro albero di Natale? Ecco Treesitting) Playhitmusic - - xartfthaz : @nneverajoy secondo me la frase non ha molto senso, non sarebbe meglio riutilizzare “davvero volete vincere il gf d… - giordi63 : @Valori_it Vi dirò per un attimo ho sperato che oltre alla parte hardware voi parlaste anche della parte software.… -

Ultime Notizie dalla rete : Volete riutilizzare Tendenze make up 2021: tutti i trend trucco, i colori e gli stili da provare Optate per le versioni colorate se volete donare un tocco di carattere in più al beauty look. Se ... si applicano facilmente e si possono riutilizzare più volte. Ideali per creare un focus super glam ...

Briciole dei biscotti: un po' di idee per non buttarle Se invece questa volta volete evitare di sprecarle, ecco come fare Le briciole dei biscotti possono ... Sfogliate la gallery per scoprire altre idee per riutilizzare le briciole dei biscotti Condividi: ...

Riciclare cartoncino e carta: tante ispirazioni da realizzare per la Pasqua! NonSoloRiciclo Rangers of the New Republic: chi saranno i personaggi della serie? Andiamo a vedere chi potrebbero essere i protagonisti o i personaggi di Rangers of the New Republic, nuova serie Disney+ di Star Wars ...

Optate per le versioni colorate sedonare un tocco di carattere in più al beauty look. Se ... si applicano facilmente e si possonopiù volte. Ideali per creare un focus super glam ...Se invece questa voltaevitare di sprecarle, ecco come fare Le briciole dei biscotti possono ... Sfogliate la gallery per scoprire altre idee perle briciole dei biscotti Condividi: ...Andiamo a vedere chi potrebbero essere i protagonisti o i personaggi di Rangers of the New Republic, nuova serie Disney+ di Star Wars ...