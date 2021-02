Vincent Cassel | «Appena finisco un film mi rado la testa per sentirmi libero»

(Di martedì 23 febbraio 2021)è uno dei più grandi talenti francesi, noto per avere recitato nella fortunata serie cinematografica Ocean's e indel calibro di A Dangerous Method e Black Swan. Alla sua fama di attore si è, man mano, aggiunta quella di icona internazionale di stile. Da quando, 25 anni fa, è balzato agli onori della critica e del grande pubblico grazie al ruolo del giovane e irrequieto Vinz nel dramma in bianco e nero L’odio di Mathieu Kassovitz, è restato coerente con il suo stile rétro e ultra disinvolto, oggi abbinato all’aplomb dalla sua dolce metà, l'attrice e modella Tina Kunakey.è probabilmente l’attore di fama internazionale meglio vestito dai tempi di Alain Delon, capace di occupare con autorevolezza quella terra sartoriale di nessuno tra eleganza e casual: ha un debole per i completi a due pezzi ...

gabsencia : *Vincent Cassel cantando Te Gosto pra Tina Kunakey* - GulinCakmak : RT @wannartcom: Monica Bellucci ve Vincent Cassel “L’Appartement” filminde. (1996) - FeniceArde : @Giovanni_N0 @cheamarena Il Vincent cassel di roma nord - dumduzeray : @mertpostif babasi vico(vincent cassel) - lillydessi : Deva nuova diva, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è una modella da copertina strepitosa - Yahoo Eurosp… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincent Cassel

GQ Italia

La loro vita sembra una vacanza perpetua. Tina Kunakey ehanno scelto il Brasile come base d'appoggio, ma sono sempre in viaggio per piacere o per lavoro. La loro piccola Amazonie ha poco più di un anno, ma ha già girato il mondo. Sui social ...Prendi una delle donne più belle del mondo (leggi: Monica Bellucci ) e uno degli uomini più affascinanti del pianeta (aka). Aggiungi il profumo delle colline umbre e il sole capitolino, il tutto condito da un accento francese e una vie en rose all'ombra della Tour Eiffel. In pratica, Devanon ...Vincent Cassel è uno tra i più famosi attori francesi, abbiamo parlato con lui di stile, cura del corpo, e del perché si rade la testa dopo ogni film ...La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è la protagonista di un servizio esclusivo di Harper’s Bazaar Spagna dove posa come testimonial ...