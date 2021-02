Vaccini, Confapi Privacy non ostacoli sicurezza e attività produttive (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA - "Le aziende devono poter sapere chi si vaccina e chi no. La posizione del Garante della Privacy rischia di rivelarsi controproducente". Cos una lettera di Confapi, inviata ai ministri Giancarlo ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA - "Le aziende devono poter sapere chi si vaccina e chi no. La posizione del Garante dellarischia di rivelarsi controproducente". Cos una lettera di, inviata ai ministri Giancarlo ...

