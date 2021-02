Uomini e Donne, Raffaella Mennoia in ospedale: la foto che preoccupa (Di martedì 23 febbraio 2021) C’è preoccupazione per Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e capo-redattrice di Uomini e Donne. La 46enne romana, infatti, è finita ancora una volta in ospedale. A farlo sapere è stata lei stessa tramite il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto che la ritrae con la mascherina, le occhiaie e con sullo sfondo un letto d’ospedale. Una foto abbastanza eloquente che però è servita a rassicurare i suoi tanti follower sul fatto che sì, è effettivamente ricoverata, ma non per una malore improvviso o una malattia grave, bensì per un’operazione già programmata. I prossimi giorni, ha fatto sapere la fidanzata di Alessio Sakara, saranno completamente dedicati alla convalescenza (mentre scriviamo, l’operazione è già ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 febbraio 2021) C’èzione per, braccio destro di Maria De Filippi e capo-redattrice di. La 46enne romana, infatti, è finita ancora una volta in. A farlo sapere è stata lei stessa tramite il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato unache la ritrae con la mascherina, le occhiaie e con sullo sfondo un letto d’. Unaabbastanza eloquente che però è servita a rassicurare i suoi tanti follower sul fatto che sì, è effettivamente ricoverata, ma non per una malore improvviso o una malattia grave, bensì per un’operazione già programmata. I prossimi giorni, ha fatto sapere la fidanzata di Alessio Sakara, saranno completamente dedicati alla convalescenza (mentre scriviamo, l’operazione è già ...

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - Tg3web : Non accennano a diminuire i casi di femminicidio in Italia. Maschi che ammazzano donne considerate solo oggetti di… - behappybebebba : RT @back_origin: @mariang72648154 @sailormarsjr @coddlemeniall Può sollevare i dubbi che vuole sull'innamoramento in sé ma non sulla sessua… - Elisabe19158121 : RT @goddessofnight_: T: 'io sono Tommaso Zorzi a prescindere dal fatto che io vada a letto con uomini o donne' MUTI #tzvip -