Ultimi dati dal Regno Unito | i vaccini sarebbero efficaci anche contro la variante inglese

Leggi su wired

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Foto: Joe Raedle/Getty Images)La campagna vaccinale è in corso da qualche tempo, in Italia dal 27 dicembre 2020 e nelgià dall’8 dicembre. E idelle indagini e del monitoraggio condotto sui vaccinati iniziano a essere numerosi e ad accumularsi. I primi rapporti ufficiali della sanità nele uno studio non ancora peer reviewed della sanità scozzese (pubblicato qui in preprint) hanno confermato un’elevata capacità sia per il vaccino Pfizer-BioNTech (sul quale ci sono varie novità) sia per quello di Oxford-AstraZeneca, fra quelli più in uso in Europa, nel ridurre i ricoveri e i casi gravi di Covid-19 (maquelli lievi). I risultati sono stati osservati su 5,4 milioni di scozzesi vaccinati. E di essere...