**Tim: piano, FiberCop raggiungerà 76% aree grigie e nero entro 2025** (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – FiberCop raggiungerà il 76% delle unità immobiliari delle aree grigie e nere entro il 2025 (56% delle unità immobiliari tecniche a livello nazionale). E’ quanto emerge dal piano 2021-23 che è stato approvato dal Cda di Tim. Al tempo stesso le reti Fttc raggiungeranno il 93% delle famiglie con linea telefonica attiva entro il 2023 (91% già oggi) a cui si aggiungono le coperture con tecnologia mobile, Fwa e satellitare. Le prime tre regioni per le quali sarà “chiuso” il digital divide sono, dopo la Puglia (completata nel 2020), il Friuli-Venezia Giulia entro il primo trimestre 2021 e la Lombardia successivamente. Nel mobile continua l’ammodernamento della rete 4G e lo sviluppo del 5G con l’obiettivo di copertura nazionale 5G ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) –il 76% delle unità immobiliari dellee nereil 2025 (56% delle unità immobiliari tecniche a livello nazionale). E’ quanto emerge dal2021-23 che è stato approvato dal Cda di Tim. Al tempo stesso le reti Fttc raggiungeranno il 93% delle famiglie con linea telefonica attivail 2023 (91% già oggi) a cui si aggiungono le coperture con tecnologia mobile, Fwa e satellitare. Le prime tre regioni per le quali sarà “chiuso” il digital divide sono, dopo la Puglia (completata nel 2020), il Friuli-Venezia Giuliail primo trimestre 2021 e la Lombardia successivamente. Nel mobile continua l’ammodernamento della rete 4G e lo sviluppo del 5G con l’obiettivo di copertura nazionale 5G ...

milafiordalisi : #Tim, ecco il piano #strategico #BeyondConnectivity: #fibra e #cloud asset del new business. #Noovle e #FiberCop le… - fisco24_info : Tim, via libera al piano e alla lista del board: ci sono Gorno Tempini e de Meo: Confermata la politica dei dividen… - 24finanza : Tim, via libera al piano e alla lista del board: ci sono Gorno Tempini e de Meo - StartComNews : Tim, ecco il piano strategico “Beyond Connectivity”: fibra e cloud gli asset del new business… - francogarna : Tim, ecco il piano strategico “Beyond Connectivity”: fibra e cloud gli asset del new business… -