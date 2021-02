Terza ondata e vaccini | cosa fa il governo? Segui la diretta con Peter Gomez

(Di martedì 23 febbraio 2021) La provincia di Brescia va in zona arancione rafforzata, intanto si teme una nuovadi contagi in tutto il paese.gli aggiornamenti incon il direttore de IlFattoquotidiano.ite il giornalista Andrea Tundo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Zona arancione rafforzata nel Bresciano, chiuse le scuole. Bertolaso: 'Evidentemente ci troviamo di fronte alla ter… - dellorco85 : Breve storia: - Salvini: 'Bisogna riaprire, basta allarmismo. Apprezzo la concretezza di Bertolaso'. - Allarme di… - fattoquotidiano : Covid, l’annuncio di Bertolaso: “A Brescia siamo di fronte alla terza ondata, incidenza doppia rispetto alle altre… - razorblack66 : RT @Cambiacasacca: Attenzione ragazzi che é in arrivo la terza ondata. Di minchiate. - misnrotta : Docente di fisiologia (anestesista): 'stanno aumentando i casi in Veneto, si inaugura la terza ondata...vedete di f… -

"A Brescia evidentemente ci troviamo di fronte alla, è questo il punto che va aggredito", ha aggiunto Guido Bertolaso , parlando anche lui in Consiglio e spiegando che il direttore dell'...... massima cautela e rigore elevato, perché le varianti del coronavirus stanno minacciando seriamente la. Il decreto legge che verrà illustrato domani alla Camera da Roberto Speranza, il ...Allo stato attuale la situazione è sotto controllo e gestibile rispetto all’autunno passato, in tutto il territorio regionale, tranne in provincia di Brescia, dove siamo di fronte alla terza ondata ...MILANO (ITALPRESS) – Chiusura delle scuole elementari, dell’infanzia e dei nidi. Divieto di recarsi presso le seconde case, utilizzo dello smart working obbligatorio nei casi in cui è possibile. Oltre ...