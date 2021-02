Tamponi nelle scuole quasi raddoppiati In una settimana effettuati 1 856 test

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 38.296 tamponi effettuati, sono 1.764… - PicenoNews24 : Tamponi rapidi in 200 farmacie nelle Marche - AmbrogioSartir3 : RT @mnlfarmacisti: Di domenica, mentre medici ed infermieri continuano a vaccinare e a fare tamponi, mentre nelle terapie intensive si lott… - CronacheMc : IL BOLLETTINO del servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore esaminati 4.942 tamponi nel percorso nuove diagnosi (di cui… - lanuovariviera : Coronavirus, nelle Marche 581 nuovi casi su 4942 tamponi processati. Percentuale all'11,8%. Nel Piceno sono 57 -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi nelle

... lunedì 22 febbraio, e giorno tipicamente al ribasso in quanto a numeri del contagio; i casi scopertiscorse 24 ore sono stati 1.429, circa 1.000 in meno rispetto a domenica, ma i...Un tassello dell'operazione Eos:prossime settimane sono in arrivo a Pratica di Mare 1.772.tutta Italia 147 stazioni mobili chiamati "drive through" con un bilancio di oltre 1.500.000...Numeri ancora in calo, gli esperti di Lubiana prevedono l’ingresso del Paese in “zona gialla” all’inizio di marzo ...Aggiornamento ore 12. Positivo il consigliere regionale Edy Morandini. Edy Morandini è risultato positivo al Coronavirus. Il consigliere di 'Progetto Fvg per una Regione speciale' ha ricevuto la notiz ...