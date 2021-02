Silver Sparrow, cos’è il virus silenzioso che colpisce i Mac (Di martedì 23 febbraio 2021) I computer della Apple, ossia i Mac, sarebbero a rischio: I ricercatori di Malwarebytes (una app) e Red Canary (società che si occupa di sicurezza) hanno riscontrato la presenza di un virus dentro 30 mila tra portatili e fissi. Il malware è stato chiamato ‘Silver Sparrow‘ e l’azienda con sede a Cupertino si è già mossa per arginare la diffusione del virus e prevenire danni per i suoi utenti. I ricercatori di Malwarebytes e Red Canary hanno evidenziato alcuni aspetti interessanti del virus Silver Sparrow: sembra essere stato creato per traghettare qualcosa sui computer, anche se al momento non si sa cosa; un mistero, questo, dettato dal fatto che Silver Sparrow al momento è silenzioso: si collega solamente al server ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) I computer della Apple, ossia i Mac, sarebbero a rischio: I ricercatori di Malwarebytes (una app) e Red Canary (società che si occupa di sicurezza) hanno riscontrato la presenza di undentro 30 mila tra portatili e fissi. Il malware è stato chiamato ‘‘ e l’azienda con sede a Cupertino si è già mossa per arginare la diffusione dele prevenire danni per i suoi utenti. I ricercatori di Malwarebytes e Red Canary hanno evidenziato alcuni aspetti interessanti del: sembra essere stato creato per traghettare qualcosa sui computer, anche se al momento non si sa cosa; un mistero, questo, dettato dal fatto cheal momento è: si collega solamente al server ...

