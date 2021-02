Sarri e la Fiorentina: prove di matrimonio in vista della prossima Serie A (Di martedì 23 febbraio 2021) La società toscana di Rocco Commisso, nonostante una buona rosa, non ha vissuto una stagione soddisfacente: dopo risultati fortemente negativi in Serie A, il tycoon statunitense ha deciso di esonerare Beppe Iachiani riportando sotto alla Fiesole Cesare Prandelli, uno dei migliori tecnici viola degli ultimi anni. Le prestazioni con l’ex CT azzurro, nonostante un concreto miglioramento, sono state altalenanti: attualmente, la compagine che difende i colori di Firenze si trova al quattordicesimo posto in classifica e ha incamerato ben dieci punti di lunghezza sulla zona rossa della graduatoria. Un buon bottino, certamente, ma i pronostici di inizio anno erano estremamente diversi: il patron, infatti, avrebbe voluto vedere la sua creatura coinvolta nella lotta per accedere alla prossima Europa League. L’attuale tecnico non dovrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) La società toscana di Rocco Commisso, nonostante una buona rosa, non ha vissuto una stagione soddisfacente: dopo risultati fortemente negativi inA, il tycoon statunitense ha deciso di esonerare Beppe Iachiani riportando sotto alla Fiesole Cesare Prandelli, uno dei migliori tecnici viola degli ultimi anni. Le prestazioni con l’ex CT azzurro, nonostante un concreto miglioramento, sono state altalenanti: attualmente, la compagine che difende i colori di Firenze si trova al quattordicesimo posto in classifica e ha incamerato ben dieci punti di lunghezza sulla zona rossagraduatoria. Un buon bottino, certamente, ma i pronostici di inizio anno erano estremamente diversi: il patron, infatti, avrebbe voluto vedere la sua creatura coinvolta nella lotta per accedere allaEuropa League. L’attuale tecnico non dovrebbe ...

marcoconterio : ?? ?? Incontro tra la dirigenza della #Fiorentina e Maurizio Sarri racconta il Corriere Fiorentino. Le parti si sono… - GoalItalia : La Fiorentina smentisce ufficialmente di aver incontrato Sarri: 'Fatti mai avvenuti' ? - TuttoMercatoWeb : TMW - Fiorentina-Sarri, si tratta per un triennale - ilrobista : @AleCat_91 Sarri lo voglio alla fiorentina. Altro che Milan - Emanuelefire : @JosiphOliver La fiorentina può prendere sarri e il napoli non può prendere Spalletti e allegri via ritardati Serv… -