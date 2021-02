Sampdoria, Gabbiadini in scadenza nel 2023: ecco il piano (Di martedì 23 febbraio 2021) Il contratto di Gabbiadini scade a giugno 2023: il piano della Sampdoria per l’attaccante. Ipotesi prolungamento con riduzione di ingaggio Il contratto di Manolo Gabbiadini è in scadenza a giugno 2023. Non un’esigenza imminente quindi per la Sampdoria che ha da risolvere le questioni in sospeso con Fabio Quagliarella e Claudio Ranieri. Come riporta il Secolo XIX, la Sampdoria potrebbe però contattarlo per iniziare a intavolare una trattativa. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il piano della società doriana sarebbe un prolungamento di contratto con riduzione/spalmatura dell’ingaggio, prassi ormai consueta nel calcio afflitto dalla crisi conseguente al Coronavirus. L’attaccante nel ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il contratto discade a giugno: ildellaper l’attaccante. Ipotesi prolungamento con riduzione di ingaggio Il contratto di Manoloè ina giugno. Non un’esigenza imminente quindi per lache ha da risolvere le questioni in sospeso con Fabio Quagliarella e Claudio Ranieri. Come riporta il Secolo XIX, lapotrebbe però contattarlo per iniziare a intavolare una trattativa. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Ildella società doriana sarebbe un prolungamento di contratto con riduzione/spalmatura dell’ingaggio, prassi ormai consueta nel calcio afflitto dalla crisi conseguente al Coronavirus. L’attaccante nel ...

clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, rinnovi al ribasso per #Gabbiadini e #Audero? #samp - infoitsport : Gabbiadini si riprende la Sampdoria: settimana perfetta per l’attaccante - infoitsport : Sampdoria, Ranieri in conferenza: 'Gabbiadini e Torregrossa stanno migliorando' - TuttoFanta : ?? #SAMPDORIA, conferenza stampa: ?'#Torregrossa sta crescendo a livello di condizione fisica.' ?'#Gabbiadini ha lav… - clubdoria46 : #Sampdoria, una 'Gabbia' per la #Lazio -