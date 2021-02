Ronaldo in coppia con Mbappè: “Già chiamato l’agente” (Di martedì 23 febbraio 2021) Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora deciso. Il portoghese potrebbe lasciare la Serie A. Cristiano Ronaldo lontano dal progetto Juventus? Forse. Il talento portoghese è al centro di numerose voci di calciomercato. Andrea Agnelli, presidente della Juve, si affaccia già sulla prossima sessione estiva di mercato. La dirigenza bianconera, complici le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 febbraio 2021) Calciomercato Juventus, il futuro di Cristianonon è ancora deciso. Il portoghese potrebbe lasciare la Serie A. Cristianolontano dal progetto Juventus? Forse. Il talento portoghese è al centro di numerose voci di calciomercato. Andrea Agnelli, presidente della Juve, si affaccia già sulla prossima sessione estiva di mercato. La dirigenza bianconera, complici le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

agri_santa_mari : @AdduciOsvaldo Inoltre non mi piace in coppia con Ronaldo, perché l'area è troppo vuota - bazzadx : @LaraMarsiglia Morata? Kulusevsky? Dybala? Con te e Ronaldo sarebbe la coppia top là davanti - ProfidiAndrea : ? #JuveCrotone ???????????????? - Convocato #Morata, ma partirà dalla panchina: dal 1' Kulusevski con #Ronaldo. Ecco Rams… - dperdelpiero : @mirkonicolino Dzeko ci serviva come il pane.. per quanto morata possa aver segnato dzeko sarebbe stato meglio, sop… - tifoneumanoide : Dove sta la 'coppia da podio europeo'? E quella 'più decisiva d'Europa'? Non trovo Ronaldo e Morata, ci deve essere… -