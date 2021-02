Roma, “Un anno senza eventi, un anno senza reddito”: lavoratori dello spettacolo in piazza (Di martedì 23 febbraio 2021) Nella splendida cornice di Largo Argentina, a Roma, quest’oggi è andato in scena un triste spettacolo. Centinaia di attori, ballerini, musicisti, tutti i lavoratori del mondo della cultura si sono dati appuntamento in piazza per far ripartire un intero settore messo totalmente in ginocchio dal Covid. Riaperture in sicurezza, ristori e tavoli di confronto sono le richieste dei lavoratori, ben riassunte dall’amaro titolo assegnato all’evento: un anno senza lavoro, un anno senza reddito. “Dallo scorso 24 ottobre – spiega alla platea una lavoratrice – l’Italia ha rinunciato a tutto ciò che è stato considerato indebitamente superfluo: sport, cultura e arte. ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 febbraio 2021) Nella splendida cornice di Largo Argentina, a, quest’oggi è andato in scena un triste. Centinaia di attori, ballerini, musicisti, tutti idel mondo della cultura si sono dati appuntamento inper far ripartire un intero settore messo totalmente in ginocchio dal Covid. Riaperture in sicurezza, ristori e tavoli di confronto sono le richieste dei, ben riassunte dall’amaro titolo assegnato all’evento: unlavoro, un. “Dallo scorso 24 ottobre – spiega alla platea una lavoratrice – l’Italia ha rinunciato a tutto ciò che è stato considerato indebitamente superfluo: sport, cultura e arte. ...

