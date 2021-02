Roma, paura alla Stazione Tiburtina: un uomo di 55 anni aggredito e ferito con un tondino in ferro (Di martedì 23 febbraio 2021) aggredito e ferito davanti alla Stazione Tiburtina a Roma. Un uomo senza fissa dimora, di 55 anni, è stato portato al Policlinico Umberto I in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. L’uomo si trovava davanti la autoStazione Tibus e camminava barcollando. Aveva una ferita alla spalla sinistra e il sangue continuava a sgorgare copiosamente. ferito alla Stazione Tiburtina Come riportano i giornali locali, a notarlo all’altezza di largo Guido Mazzoni è stato una guardia giurata. Subito sono stati allertati i carabinieri e il 118. Poi la corsa in ospedale. La vittima ha raccontato ai militari di aver subito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021)davanti. Unsenza fissa dimora, di 55, è stato portato al Policlinico Umberto I in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. L’si trovava davanti la autoTibus e camminava barcollando. Aveva una feritaspsinistra e il sangue continuava a sgorgare copiosamente.Come riportano i giornali locali, a notarlo all’altezza di largo Guido Mazzoni è stato una guardia giurata. Subito sono stati allertati i carabinieri e il 118. Poi la corsa in ospedale. La vittima ha raccontato ai militari di aver subito ...

