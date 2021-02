Jovinow : Secondo un comunicato della presidenza congolese sono stati i rapitori a uccidere l'#ambasciatore Luca Attanasio ed… - infoitinterno : Attanasio, la presidenza del Congo: «Ucciso con Iacovacci da rapitori. Ambasciatore morto dopo un'ora d'agonia per… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Presidenza Congo: Attanasio e Iacovacci uccisi durante inseguimento #congo - LuciaAl73831547 : RT @MediasetTgcom24: Presidenza Congo: Attanasio e Iacovacci uccisi durante inseguimento #congo - MediasetTgcom24 : Presidenza Congo: Attanasio e Iacovacci uccisi durante inseguimento #congo -

Ultime Notizie dalla rete : Presidenza Congo

Secondo un comunicato dellacongolese sono stati i rapitori a uccidere l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, sparando loro a bruciapelo. Dopo il sequestro, specifica la nota, le forze ...Leggi anche Attacco in, cosa sappiamo finora Un team delladella Repubblica democratica delpartirà oggi per Goma per seguire l'inchiesta sull'agguato . Lo ha reso noto il sito ...È un comunicato della presidenza congolese a sostenere che siano stati i rapitori a uccidere l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, sparando loro a bruciapelo. L’ambasciato ...Anche il Comune di Campobasso quest’oggi, rispondendo all’appello del presidente dell’ANCI Antonio Decaro, ha esposto la bandiera a mezz’asta sul balcone di Palazzo San Giorgio, per onorare la memoria ...