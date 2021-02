Pessina sul Milan | “Ero giovane e senza esperienza | giusto che la facessi altrove Contento di essere all’Atalanta”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Matteo, in un’intervista esclusiva rilasciata per il quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, ha spiegato cosa non abbia funzionato durante la suain rossonero,nessun rimorso o rammarico: “Ero, erache la. Colho cercato di fare i passi più giusti in quel momento: non è andata nel migliore dei modi, ma nel calcio succede. Oggi sonodie di tutto il mio percorso. Credo anche di avere lasciato buone tracce ovunque io sia stato”. Nonostante ciò, ilvanta il 50% su un’eventuale, futura rivendita die, dunque, qualora ...

MilanPress_it : Così #Pessina sul suo addio al @acmilan. #MilanPress #Milan - MilanWorldForum : Pessina sul Milan. Le dichiarazioni del giocatore -) - MilanWorldForum : Pessina sul Milan. Le dichiarazioni del giocatore -) - CozAndrea : @SalvatorDavide @RaffaeleDeSa @jo19N26 Non è la prima volta che succede, penso siano disposizioni tattiche sbagliat… - abatometro : ricordatevi di giocare la maggior parte dei vostri beni sul gol di Pessina contro il Real -

Ultime Notizie dalla rete : Pessina sul

Calciomercato.com

...0 Rui toccache sta per calciare in area, Di Bello è messo molto bene ma non concede la massima punizione e dalla sala Var non intervengono. In effetti il portoghese interviene in ritardo...Atalanta parla- SULL' UTILITA' DELLO STUDIO: 'Mi piace pensare che lo studio mi sia servito a tenere la mente allenatacampo. E a mantenere il distacco necessario. Se mi considero ancora ...Lo assicura Matteo Pessina, nuovo gioiello esploso nell'Atalanta e protagonista ... Lavori di forza e atletici che nessun altro fa in A e pressing altissimo, sull’uomo. Così gli avversari vanno in ...Atalanta parla Pessina - Matteo Pessina, centrocampista dell' Atalanta che, insieme a molti altri, sta facendo le fortune di Gian Piero Gasperini, ha ...