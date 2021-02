Palermo | conclusa l’assemblea dei soci | confermato l’aumento di capitale | il comunicato del club rosanero

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nella giornata odierna si è svoltadei. Il Presidente diF.C. s.p.a., Dario Mirri, rende noto che in data odierna si è tenutadeiche, all’unanimità (e, dunque, con il voto di favorevole di Hera Hora s.r.l. e dell’Asazione Amici) ha deliberato di ricostituire ilale per assorbire interamente le perdite maturate alla data del 31 dicembre 2020 e, contestualmente, di aumentarlo fino all’importo di euro 10.734.030,20 completando l’investimento dei complessivi quindici milioni previsti. Sono stati così realizzati i presupposti per il migliore futuro sviluppo diF.C. s.p.a..sarà interamente sottoscritto da Hera Hora ...

