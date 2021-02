NBA 2021, i risultati della notte (23 febbraio): Beal e Westbrook battono i Lakers al supplementare, ok Jazz, Suns e Mavericks (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono sei, e non sette, visto il rinvio dell’incontro tra Indiana Pacers e San Antonio Spurs, gli incontri che si sono giocati nella notte NBA. Il risultato più sorprendente è uno, ed è quello che conferma il momento non felicissimo dei Los Angeles Lakers (22-10), alla terza sconfitta di fila e quarta in cinque partite: una flessione che, comunque, in regular season può ben capitare. Sono in particolare i Washington Wizards (11-17) a passare allo Staples Center dopo un overtime, per 124-127, rimontando uno svantaggio che, a inizio terzo quarto, era di 17 punti. Fondamentali risultano Bradley Beal e Russell Westbrook, autori di 33 punti l’uno, di 32 e 14 rimbalzi (con tripla doppia sfiorata, visti i 9 assist) l’altro. Per i Lakers, sempre privi di Anthony Davis, non bastano i 31 e 13 assist di LeBron ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono sei, e non sette, visto il rinvio dell’incontro tra Indiana Pacers e San Antonio Spurs, gli incontri che si sono giocati nellaNBA. Il risultato più sorprendente è uno, ed è quello che conferma il momento non felicissimo dei Los Angeles(22-10), alla terza sconfitta di fila e quarta in cinque partite: una flessione che, comunque, in regular season può ben capitare. Sono in particolare i Washington Wizards (11-17) a passare allo Staples Center dopo un overtime, per 124-127, rimontando uno svantaggio che, a inizio terzo quarto, era di 17 punti. Fondamentali risultano Bradleye Russell, autori di 33 punti l’uno, di 32 e 14 rimbalzi (con tripla doppia sfiorata, visti i 9 assist) l’altro. Per i, sempre privi di Anthony Davis, non bastano i 31 e 13 assist di LeBron ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021 Mercato NBA, i Dallas Mavericks pensano a una possibile cessione di Kristaps Porzingis Noni a Ovest, incapaci in questi primi due mesi di fare il salto di qualità sperato e con la 27difesa per efficienza dell'intera NBA: a Dallas le domande che ronzano nella testa dello staff tecnico sono molte, a partire dai dubbi sulla resa di un Kristaps Porzingis che sembra in continuo declino dal punto di vista fisico, ...

NBA, 21 febbraio 2021: i Brooklyn Nets sono ok in casa dei Clippers, i Toronto Raptors superano i Philadelphia 76ers Nella notte d ella NBA di domenica 21 febbraio 2021 si sono giocati otto incontri. I Brooklyn Nets vincono sul parquet dei Los Angeles Clippers per 112 - 108 ed è un secondo tempo di grande livello a regalare ai Nets un ...

All-Star Game NBA 2021: i capitani e i quintetti di partenza Sport Fanpage Risultati NBA: i Lakers perdono all’overtime, terza sconfitta di fila! Pioggia di triple per i Jazz LeBron sbaglia il libero decisivo nei tempi regolamentari e il tiro del pareggio, insieme a Kuzma, all'overtime: vince Washington. Utah segna 28 triple e scrive un record NBA. Phoenix alla nona vittor ...

NBA - I Miami Heat volano sui Thunder dopo l'intervallo Terza vittoria consecutiva per Miami che chiude il suo road trip di sette partite con un clamoroso successo sul campo dei Thunder, che pure avevano chiuso il primo tempo 54-45 con una ...

