Modus Games annuncia la versione Retail di In Sound Mind

Modus Games annuncia In Sound Mind, l'imminente thriller psicologico che stravolge la realtà in arrivo su Nintendo Switch™, ma anche su Xbox Series X, PlayStation®5 e PC, come già annunciato in precedenza. Inoltre, sarà disponibile anche una Deluxe Edition in versione Retail che includerà il gioco, la colonna sonora digitale di The Living Tombstone e un artbook digitale. La Deluxe Edition è prenotabile per PlayStation®5, Xbox Series X e Nintendo Switch™ al costo di £34.99/39,99 €. La versione normale in formato digitale del gioco sarà invece disponibile al costo di £29.99/34,99 € su tutte le piattaforme. L'annuncio è stato accompagnato anche dalla pubblicazione di un nuovo artwork del gioco. Attualmente, è possibile provare la demo ...

Ultime Notizie dalla rete : Modus Games Rustler Provato: Grand Theft Auto ai tempi del Medioevo Dopo aver annunciato la data d'uscita ufficiale dell'Early Access da parte dello sviluppatore Jutsu Games e gli editori Modus Games e Games Operetors , quest'ultimi stanno concentrando gli sforzi ad ...

Remothered Broken Porcelain: la nuova patch apporta ulteriori migliorie Oggi il distributore indipendente Modus Games , il direttore Chris Darril di Darril Arts e gli sviluppatori di Stormind Games hanno annunciato l'arrivo di un aggiornamento importante con i dettagli dei vari miglioramenti previsti per ...

Modus Games annuncia la versione Retail di In Sound Mind GamerBrain.net Giochi Gratis PC: non solo RAGE 2, Epic svela il regalo della prossima settimana Dopo aver regalato RAGE 2, Epic Games Store ha svelato il gioco per PC che verrà regalato la prossima settimana.

Remothered: Broken Porcelain, in arrivo una patch con diverse migliorie Modus Games e Stormind Games hanno annunciato che è disponibile un super aggiornamento per il gioco survival horror Remothered: Broken Porcelain, che, vi ricordiamo, è stato lanciato a ottobre del ...

