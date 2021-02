Misteriosa ulcera mangia-carne si diffonde in Australia | è allarme sanitario

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Unasiine scatta nel principale Paese dell’Oceania l’Si tratta dell’di Buruli, una infezione della pelle diffusa in Africa. Non è ancora chiaro come l’siagli esseri umani, e i casi sono stati recentemente identificati incontinentale. I medici non capiscono come un’epidemia del genere possa essere arrivata indove il clima è temperato. L’infezione è causata da un batterio che produce una tossina che colpisce il sistema immunitario e porta a lesioni sulla pelle. I segni possono apparire come punture d’insetto, e possono crescere in ...