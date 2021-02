Migranti, Biden mette 700 minori nel campo aperto da Trump. Attivisti in lacrime: “Ci tradisce” (Di martedì 23 febbraio 2021) La task force per riunire le famiglie; le misure per la regolarizzazione di chi risiede su suolo americano illegalmente; la riapertura dei canali di immigrazione legale. Come primo gesto appena insediato, Joe Biden ha voluto dare una spallata alle politiche migratorie di Donald Trump, con una serie di provvedimenti all’insegna dell’accoglienza. Giusto il tempo di finire di disfare gli scatoloni, però, e le contraddizioni gli sono scoppiate in mano. Tanto da dover riaprire il contestatissimo campo per Migranti minori non accompagnati realizzato dal suo tanto vituperato predecessore nel deserto del Texas. Biden riapre il campo di Trump per Migranti ragazzini Il campo, che era nato come ricovero per i lavoratori dei campi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) La task force per riunire le famiglie; le misure per la regolarizzazione di chi risiede su suolo americano illegalmente; la riapertura dei canali di immigrazione legale. Come primo gesto appena insediato, Joeha voluto dare una spallata alle politiche migratorie di Donald, con una serie di provvedimenti all’insegna dell’accoglienza. Giusto il tempo di finire di disfare gli scatoloni, però, e le contraddizioni gli sono scoppiate in mano. Tanto da dover riaprire il contestatissimopernon accompagnati realizzato dal suo tanto vituperato predecessore nel deserto del Texas.riapre ildiperragazzini Il, che era nato come ricovero per i lavoratori dei campi ...

