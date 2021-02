Marinoni | “Ma il sistema sanitario ha ancora gli stessi problemi”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 febbraio 2021) “A un anno dallo scoppio della pandemia ilnon è cambiato: hale stesse criticità di prima”. Così il dottor Guido, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, traccia un bilancio in merito all’organizzazione del territorio per affrontare l’epidemia da Coronavirus. Da quando l’emergenza è cominciata da più parti si sono evidenziate diverse criticità relative soprattutto al tracciamento dei contagi, alla medicina del territorio e – nella prima fase – al reperimento di tamponi, reagenti e dispositivi di protezione individuale. Abbiamo chiesto al dottordi delineare una panoramica su cosa è cambiato e cosa è rimasto inalterato dal febbraio 2020 a oggi. Cos’è cambiato in termini organizzativi nel modo di affrontare la pandemia? Onestamente non è cambiato molto. ...