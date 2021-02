Le trapiantano i polmoni, ma il donatore aveva il Covid, donna muore dopo l'intervento (Di martedì 23 febbraio 2021) Una donna del Michigan , negli Usa, è morta due mesi dopo aver ricevuto un doppio trapianto di polmone che, si è scoperto, ospitava il virus Sars-CoV-2 , nonostante il donatore non mostrasse segni di... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 febbraio 2021) Unadel Michigan , negli Usa, è morta due mesiaver ricevuto un doppio trapianto di polmone che, si è scoperto, ospitava il virus Sars-CoV-2 , nonostante ilnon mostrasse segni di...

