Le nuove norme in vigore fino al 27 marzo (Di martedì 23 febbraio 2021) Visite ad amici e parenti vietati in zona rossa e spostamenti tra regioni non consentiti: cosa cambia col nuovo decreto approvato dal governo. Nuovo decreto: cosa cambia per spostamenti, visite e seconde case su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : nuove norme Australia, Facebook si accorda col governo e revoca il blocco alle news Intanto Google ha risolto la sua posizione davanti alle nuove norme con accordi separati, ciascuno per decine di migliaia di dollari l'anno, con i diversi gruppi editoriali operanti in Australia.

Srl e spa, bilanci tutti a giugno Le nuove norme prevedono ora che le disposizioni di cui al comma 2, e in generale tutte quelle dell'ex art. 106, si applichino alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. Viene quindi riammesso (...

Le Regioni: 'Vaccini, ripresa economica, nuove norme' Agenzia ANSA Il baby Pili, Pani, Lovicu e Girone vincono il memorial “Efisio Melis” CAGLIARI. Si è svolta ieri a Donori la sesta e ultima tappa del 21° Memorial “Efisio Melis” di ciclocross, riservata a tutte le categorie agoniste e amatoriali. Tre le gare in programma ...

Oggi anche al Verdi tutte le luci accese contro il lockdown Dalle 19 alle 21,30 foyer e sala illuminati e aperti al pubblico In tutta Italia il mondo dello spettacolo chiede di ripartire ...

