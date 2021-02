Lazio – Bayern | i Bavaresi travolgono i biancocelesti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) 1-4 il risultato finale diMonaco. Isono stati letteralmente travolti daiche non si sono risparmiati nulla. Tanti gli errori dei padroni di casa che sono apparsi spaventati e in confusione. La squadra di Flick nonostante le numerose assenze ha giocato un calcio pulito e ha vinto senza troppe difficoltà. Le conferenze stampa diMonacoMonaco, com’è andata la partita? Fin dal momento del sorteggio dopo i gironi, si pensava che traMonaco non ci sarebbe stata gara. Non in questo modo però. Ihanno commesso moltissimi errori, la zona difensiva un disastro. La prima rete della serata è arrivata ...