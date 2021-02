Ladro ‘distratto’ ruba un motorino e scippa una donna | ma perde il portafogli nella fuga | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 febbraio 2021) E’ successo ieri mattina quando un 37enne, in zona san Giovanni, dopo aver notato uno scooter con la chiave inserita nel bauletto, probabilmente dimenticata dal proprietario, è balzato in sella e si è diretto a piazza dell’Esquilino. Qui, dopo aver puntato una, le si è avvicinato, le ha strappato la borsa e poi è scappato verso via Cavour. Immediatamente sono state diramate le note di ricerca del borseggiatore da parte della pattuglia del commissariato Esquilino recatasi sul posto a seguito di segnalazione del furto al NUE 112. C.S., queste le iniziali del malvivente, nel frattempo è stato intercettato da un’altra pattuglia del commissariato Colombo, mentre percorreva alcune strade nel quartiere Testaccio. Alla vista della volante, sentendosi braccato, l’uomo ad un certo punto, con il motore ancora acceso, ha abbandonato lo scooter, lasciando il casco e a poca ...