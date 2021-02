Juve | Aouar resta sempre il sogno Fu proposto anche un triplo scambio al Lione

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il retroscena di mercato sul tentativo di Paratici a settembre per arrivare al centrocampista del

Ultime Notizie dalla rete : Juve Aouar

Calciomercato.com

Ascolta ', quello scambio triplo proposto al Lione enel mirino: resterà nella lista' su Spreaker. CORSA E SCAMBIO - A fine settembre scorso, la Juventus aveva proposto un triplo scambio al ......a Torino Pogba ma tra i calciatori in cima alla lista di Fabio Paratici c'è anche Houssem. Il ... Un'estate in cui, finalmente, ladovrebbe cambiar volto alla propria medianaChe la Juventus sia (tanto) interessata ad Houssem Aouar non è un mistero. Il centrocampista francese - di origini algerine - classe 1998 del Lione si è imposto ...La società bianconera sarebbe interessata a Locatelli, ma il Sassuolo sarebbe disposto a cederlo senza dilazioni di pagamento.