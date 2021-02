“Inter, i segreti per lo Scudetto. Ecco cosa deve fare il Milan” | VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', parla dell'ultimo turno di Serie A, che ha visto l'Inter battere nettamente il Milan nel derby “Inter, i segreti per lo Scudetto. Ecco cosa deve fare il Milan” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', parla dell'ultimo turno di Serie A, che ha visto l'battere nettamente ilnel derby “, iper loilPianeta

PianetaMilan : '@Inter, i segreti per lo #Scudetto. Ecco cosa deve fare il @acmilan' | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - MarisciaFox : RT @fcin1908it: GdS – #Inter, #Conte sta superando se stesso: a due ha spiegato segreti vincenti - fcin1908it : GdS – #Inter, #Conte sta superando se stesso: a due ha spiegato segreti vincenti - 91LOUEH : allora nexus il farmaco nell’episodio nei fumetti è un portale inter dimensionale che collega il multiverso quindi… - Bubu_Inter : RT @puncox: 'Andreotti è ingenuo: stragi, mafia, servizi segreti deviati... Oh, lui non si è accorto mai di niente. Io l'avrei voluto come… -