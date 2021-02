Incidente d’auto per Tiger Woods: il campione di golf è in gravi condizioni (Di martedì 23 febbraio 2021) Tiger Woods è stato coinvolto in un grave Incidente con la propria automobile nei pressi di Los Angeles. Gli aggiornamenti Tiger Woods è stato coinvolto in un grave Incidente con la propria automobile nei pressi di Los Angeles. Il campione del golf si è schiantato con il proprio veicolo ed è stato estratto estratto con difficoltà dagli operatori che hanno dovuto tagliare le lamiere. I medici lo hanno portato urgentemente in ospedale dove è stato ricoverato. Attualmente il Woods si trova in sala operatoria in condizioni gravi, ma stabili, con numerose ferite alle gambe. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021)è stato coinvolto in un gravecon la propria automobile nei pressi di Los Angeles. Gli aggiornamentiè stato coinvolto in un gravecon la propria automobile nei pressi di Los Angeles. Ildelsi è schiantato con il proprio veicolo ed è stato estratto estratto con difficoltà dagli operatori che hanno dovuto tagliare le lamiere. I medici lo hanno portato urgentemente in ospedale dove è stato ricoverato. Attualmente ilsi trova in sala operatoria in, ma stabili, con numerose ferite alle gambe. Leggi su Calcionews24.com

Corriere : Tiger Woods ferito in un incidente a Los Angeles: estratto dall’auto dai pompieri - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Incidente d'auto per Cossu: è in gravi condizioni ?? [L'Unione Sarda] - CorriereCitta : Tiger Woods in ospedale dopo un incidente d’auto - Italpress : Tiger Woods in ospedale dopo un incidente d’auto - giornaleradiofm : Tiger Woods in ospedale dopo incidente d'auto: (ANSA) - ROMA, 23 FEB - 'Brutto' incidente automobilistico per Tiger… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente d’auto Incidente sull Torino-Bardonecchia oggi: due morti, diversi feriti Corriere della Sera