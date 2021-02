Il braccio destro di Alberto Genovese tenta la fuga in un blitz a una festa abusiva. L’imprenditore chiede i domiciliari per curarsi (Di martedì 23 febbraio 2021) Multa di 400 euro per Daniele Leali, braccio destro di Alberto Genovese, L’imprenditore attualmente in carcere con l’accusa di aver drogato e stuprato una 18enne durante una festa privata nella propria abitazione. Leali, invece, è indagato per spaccio di droga in uno dei filoni dell’inchiesta che vede come principale imputato Genovese, poiché figurerebbe tra le persone che procuravano e spacciavano stupefacenti agli ospiti delle feste delL’imprenditore. Ma questa volta Daniele Leali è finito nei guai per aver partecipato a una festa in un bar in zona Citylife a Milano, a coprifuoco scattato e senza rispettare delle norme anti-Covid. Intercettati dalla polizia, ai partecipanti alla festa abusiva è ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) Multa di 400 euro per Daniele Leali,diattualmente in carcere con l’accusa di aver drogato e stuprato una 18enne durante unaprivata nella propria abitazione. Leali, invece, è indagato per spaccio di droga in uno dei filoni dell’inchiesta che vede come principale imputato, poiché figurerebbe tra le persone che procuravano e spacciavano stupefacenti agli ospiti delle feste del. Ma questa volta Daniele Leali è finito nei guai per aver partecipato a unain un bar in zona Citylife a Milano, a coprifuoco scattato e senza rispettare delle norme anti-Covid. Intercettati dalla polizia, ai partecipanti allaè ...

lucianonobili : Il responsabile nazionale dell’organizzazione del PD Vaccari - braccio destro del segretario Zingaretti - applaude… - Antobello : RT @bigini_roberto: Senza vestiti né cibo Massimiliano Kolbe dopo 10 giorni era ancora vivo. Decisero d'ucciderlo con un'iniezione. Il frat… - gipuntoe : RT @francescagraz1: È giusto che la Meloni per le offese verbali sia sostenuta da vari politici e che il compagno in diretta Tv parli dell'… - AngelaCavelli : RT @francescagraz1: È giusto che la Meloni per le offese verbali sia sostenuta da vari politici e che il compagno in diretta Tv parli dell'… - Indiana36307128 : RT @tempoweb: Le pesanti accuse dell'ex ministro Antonio Guidi al braccio destro di Speranza: così ha distrutto il centro epidemie (GUARDA… -