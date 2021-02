Idex 2021 | il Covid non ferma il mercato delle armi

Leggi su panorama

(Di martedì 23 febbraio 2021) Le forze armate degli Emirati arabi uniti domenica 21 febbraio hanno firmato contratti per forniture militari pari a 5 miliardi di Dirham (1,36 miliardi di dollari), per la maggioranza con aziende locali, ma anche con realtà internazionali. Non sono ancora noti i dettagli, ma quanto è accaduto rientra nelle attività annunciate in occasione della quindicesima edizione del salonededicato alla Difesa che si sta svolgendo ad Abu Dhabi (21-25 febbraio), dove il generale di brigata Mohammed al-Hassani, portavoce della difesa Uae, ha conto il maxi ordine alla stampa straniera.ospita anche l'evento per la difesa navale e la sicurezza marittima (Navdex) e apre gli eventi in presenzacon la partecipazione di oltre 900 aziende. Il patrocinio del Presidente degli Uae, lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ...