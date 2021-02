Horizon Zero Dawn e Days Gone tra i giochi first party disponibili su PC: 'Bisogna cogliere le opportunità' (Di martedì 23 febbraio 2021) Senza dubbio il fatto che Sony abbia deciso di portare su PC alcuni suoi giochi first party come Horizon Zero Dawn e Days Gone, gioco che arriverà questa primavera, ha lasciato sorpresi i fan. Ma cosa ha portato esattamente al cambiamento nelle strategie di Sony, portandola a decidere di lanciare alcuni dei loro prestigiosi titoli first party su PC? Ebbene, secondo il CEO di PlayStation Jim Ryan, è stata "una decisione semplice", motivata dal voler portare quei giochi a un pubblico più vasto, nonché "dall'economia dello sviluppo del gioco". "Penso che alcune cose siano cambiate", ha detto Ryan in un'intervista a GQ. "Ci troviamo ora all'inizio del 2021 con i nostri studi di sviluppo e i ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Senza dubbio il fatto che Sony abbia deciso di portare su PC alcuni suoicome, gioco che arriverà questa primavera, ha lasciato sorpresi i fan. Ma cosa ha portato esattamente al cambiamento nelle strategie di Sony, portandola a decidere di lanciare alcuni dei loro prestigiosi titolisu PC? Ebbene, secondo il CEO di PlayStation Jim Ryan, è stata "una decisione semplice", motivata dal voler portare queia un pubblico più vasto, nonché "dall'economia dello sviluppo del gioco". "Penso che alcune cose siano cambiate", ha detto Ryan in un'intervista a GQ. "Ci troviamo ora all'inizio del 2021 con i nostri studi di sviluppo e i ...

