Google annuncia importanti cambiamenti in arrivo per Google Pay (Di martedì 23 febbraio 2021) Google Pay sta informando i propri utenti che a partire dal 5 aprile 2021 cesserà il supporto delle vecchie app L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 23 febbraio 2021)Pay sta informando i propri utenti che a partire dal 5 aprile 2021 cesserà il supporto delle vecchie app L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google annuncia importanti cambiamenti in arrivo per Google Pay #google #googlepay - bw_italian : Posiflex annuncia la certificazione dei servizi mobili per Google Android 10 per le piattaforme Kiosk… - cataniah24 : grazie per aver condiviso. - ITmanagerSlife : Google annuncia oltre 50 novità per la scuola e la didattica - sinfonia71 : Ma “schiacceremo tutti dentro e fuori dal campo” era un modo per prendere per il culo i propri tifosi ? -