Gérard Depardieu ufficialmente accusato di stupro e molestie sessuali (Di martedì 23 febbraio 2021) L'attore Gerard Depardieu è stato ufficialmente accusato di stupro e molestie sessuali dopo la riapertura di un caso che risale al 2018. Gérard Depardieu è stato accusato di stupro e molestie sessuali da un'attrice ventenne, la cui identità non è stata rivelata. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stammpa AFP che ha ottenuto l'indiscrezione da una fonte vicina ai giudici. La star del cinema francese avrebbe compiuto i crimini di cui è accusato nel 2018, nella sua casa di Parigi, dove l'attrice era andata per delle prove legate a un pogetto in cui doveva recitare. L'indagine era stata abbandonata nel 2019 dalle autorità a causa della mancanza di prove, ma è stata ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021) L'attore Gerardè statodidopo la riapertura di un caso che risale al 2018.è statodida un'attrice ventenne, la cui identità non è stata rivelata. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stammpa AFP che ha ottenuto l'indiscrezione da una fonte vicina ai giudici. La star del cinema francese avrebbe compiuto i crimini di cui ènel 2018, nella sua casa di Parigi, dove l'attrice era andata per delle prove legate a un pogetto in cui doveva recitare. L'indagine era stata abbandonata nel 2019 dalle autorità a causa della mancanza di prove, ma è stata ...

