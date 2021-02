Future USA, Nasdaq in pesante ribasso (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – I Future USA sono negativi negli scambi pre-apertura di Wall Street. In pesante ribasso il Nasdaq con i titoli tecnologici oggetto di vendite, mentre continua il buon andamento di quelli petroliferi. C’è grande attesa per il discorso davanti al Congresso di Jerome Powell, capo della Federal Reserve, che dovrebbe confermare la politica monetaria accomodante della FED. Dopo una chiusura contrastata nella seduta di ieri, si preannuncia quindi un apertura in calo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,05% a 31.482 punti, quello sullo S&P 500 cala dello 0,53% a 3.853 punti, mentre il Nasdaq perde l’1,82% a 12.983 punti. Powell dovrebbe rassicurare gli investitori sul fatto che la FED tollererà un ritmo più elevato di aumento dei prezzi, nonostante le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – IUSA sono negativi negli scambi pre-apertura di Wall Street. Inilcon i titoli tecnologici oggetto di vendite, mentre continua il buon andamento di quelli petroliferi. C’è grande attesa per il discorso davanti al Congresso di Jerome Powell, capo della Federal Reserve, che dovrebbe confermare la politica monetaria accomodante della FED. Dopo una chiusura contrastata nella seduta di ieri, si preannuncia quindi un apertura in calo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,05% a 31.482 punti, quello sullo S&P 500 cala dello 0,53% a 3.853 punti, mentre ilperde l’1,82% a 12.983 punti. Powell dovrebbe rassicurare gli investitori sul fatto che la FED tollererà un ritmo più elevato di aumento dei prezzi, nonostante le ...

Benzinga_Italia : #Futures #USA in calo nei primi scambi preapertura di #WallStreet. Salgono prezzi #petrolio, indici #europei perlop… - SignorCEO : RT @MilanoFinanza: Ftse Mib sotto 23.000 punti con i future Usa negativi, spread in aumento - MilanoFinanza : Ftse Mib sotto 23.000 punti con i future Usa negativi, spread in aumento - RrugaRaga : @1897j Sta costruendo un ponte con la generazione di investitori del futuro oltre che con il mercato USA, il fatto… - IlMisantropo : Piastrelle Ceramiche Made in Italy negli USA: i Numeri del Mercato e le Prospettive Future -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA, Nasdaq in pesante ribasso I future USA sono negativi negli scambi pre - apertura di Wall Street. In pesante ribasso il Nasdaq con i titoli tecnologici oggetto di vendite, mentre continua il buon andamento di quelli petroliferi . ...

Borsa: tech ancora nel mirino, Milano - 1% a meta' seduta ma balza Atlantia ...(i future sul Nasdaq perdono l'1,5%) e sui timori per l'inflazione, che in Europa a gennaio e' confermata in crescita annua dello 0,9%: c'e' attesa, nel pomeriggio, per la testimonianza al Senato Usa ...

Future USA, in forte calo il Nasdaq100 SoldiOnline.it Future USA, Nasdaq in pesante ribasso I future USA sono negativi negli scambi pre-apertura di Wall Street. In pesante ribasso il Nasdaq con i titoli tecnologici oggetto di vendite, ...

Avant 2.0 TDI 190 CV ultra S tronic S LINE INT EST We speak english. Wir sprechen deutsch. Hablamos espanol. On parle francais. vetturaunico proprietario non fumatore, IVA esposta, versione Full Optional dotata di fari full LED, c ...

sono negativi negli scambi pre - apertura di Wall Street. In pesante ribasso il Nasdaq con i titoli tecnologici oggetto di vendite, mentre continua il buon andamento di quelli petroliferi . ......(isul Nasdaq perdono l'1,5%) e sui timori per l'inflazione, che in Europa a gennaio e' confermata in crescita annua dello 0,9%: c'e' attesa, nel pomeriggio, per la testimonianza al Senato...I future USA sono negativi negli scambi pre-apertura di Wall Street. In pesante ribasso il Nasdaq con i titoli tecnologici oggetto di vendite, ...We speak english. Wir sprechen deutsch. Hablamos espanol. On parle francais. vetturaunico proprietario non fumatore, IVA esposta, versione Full Optional dotata di fari full LED, c ...