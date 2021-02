Enzo Bianchi e la comunità di Bose | qual è il punto oggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Liberate! Liberatelo da una burocrazia ecclesiastica che ne soffoca la storia. Liberatelo da interventi che non hanno la delicatezza del medico impegnato a guarire una ferita, ma l’ottusità di chi intende risolvere le difficoltà imponendo manette spirituali., monaco laico, fondatore delladi, ha ricevuto l’ordine di trasferirsi forzosamente in Toscana: a Cellole San Gimignano. È la sede di una delle ramificazioni dellapiemontese. D’ora in poi, ha spiegato il delegato pontificio Amedeo Cencini in un comunicato,e i fratelli e le sorelle che vorranno seguirlo saranno considerati “membri dellamonastica diextra domum”. Gli edifici di Cellole saranno ...